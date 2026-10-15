ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್, ಜೆರ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
Published : October 15, 2026 at 7:59 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧಜ್ವದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.
Our Asian Games champions have made the Tricolour fly high! Their achievements show what passion, perseverance and belief can achieve. https://t.co/m3gOPecQCo— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2026
ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 44 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಇದು ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ
ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಗೆದ್ದ 85 ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ 11 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 38 ಪದಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದಕಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ಕನಸುಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶವು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪದಕಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ಇಂದು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನವ ಭಾರತದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ"
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi-Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and 37 bronze. (Source: DD News)— ANI (@ANI) October 15, 2026
"ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪಾತ್ರವು ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೋದಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ, ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಡುಗೊರೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಚೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.
#WATCH | Delhi: Interacting with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026, PM Narendra Modi says, "For the first time since 1982, India has achieved success in the marathon. This is truly heartening. I would like to especially commend our daughters. Out of the 85 medals India has won, 38 have been secured by our women athletes, including 11 gold medals. These medals are not just mere numbers; they represent a powerful image of a New India. Today, India is winning medals in sports where we had never previously won anything in the history of the Asian Games, such as in Mixed Martial Arts, Soft Tennis, and certain sailing events. Our athletes have created history by winning medals in these disciplines for the first time...Over the last 12 years, India has also worked with great patience, diligence, and dedication to support its sportspersons and its sports ecosystem." (Video source: DD)— ANI (@ANI) October 15, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 85 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.
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