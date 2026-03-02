2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
Published : March 2, 2026 at 4:45 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್- ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಎಸ್ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹದಿ ತಾಜ್, "ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇರಾನ್ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫಿಫಾ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: FIFA ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 43 ತಂಡಗಳು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗಳು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 9 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡಗಳು
ಯುಎಸ್ಎ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆನಡಾ (ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ), ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ.
