ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಲೀಗಲ್ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
Published : March 27, 2026 at 4:31 PM IST
IPL Unique Records: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 23 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಲೀಗಲ್ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೌಲರ್ ಯಾರು? ಯಾವ ವರ್ಷ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್: ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ 2014ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದದ್ದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಎರಡು ಲೀಗಲ್ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 16ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ವೈಡ್ ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಾಂಬೆ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಯೂಸುಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರನ್ನು LBW ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತಾಂಬೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
2020ರ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧ: ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು 2013 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ , 7.75 ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.
