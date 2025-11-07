ETV Bharat / sports

ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿನ್ನರ್​ ಮೆಡಲ್​: ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ ಅವರ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ.

Long Wait For Pratika Rawal Finally Gets Over! Gets Medal After Jay Shah's Intervention
ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ.

ಹೌದು, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತೀಕಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 51.33ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 308 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ನಾಕೌಟ್‌ ಹಣಾಹಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಬಲಗಡೆ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕಾಲುಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಫೈನಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಜಾಗತಿಕ ಟೂರ್ನಿ​ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಲ್​ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಪದಕ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ, 25 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂತಸವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೊನೆಗೂ ನನಗೆ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಸರ್ ನನಗೂ ಪದಕ ನೀಡುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ನನ್ನದೇ ಆದ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಪದಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಏನು?: ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು (15) ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತ ಅಥವಾ ರನ್ನರ್ಸ್-ಅಪ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಫಾಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​​ಗೆ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್​, ''ಇದು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ನೋಡುತ್ತ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಫಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

