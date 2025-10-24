ಮಂಧಾನ-ಪ್ರತೀಕಾ ಶತಕದಾಟ; ಕಿವೀಸ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 10:15 AM IST
IND vs NZ Womens World Cup: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 53 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 44 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 325 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 271 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಭಾರತ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಸುಜೀ ಬೇಟ್ಸ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ಲೈಮರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 50 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ಲೈಮರ್ ಅವರನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ರೇಣುಕಾ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಡಿವೈನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ ಹ್ಯಾಲಿಡೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಮೆಲಿಯಾ (45 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು.
Semis secured ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
All boxes ticked by #TeamIndia in Navi Mumbai ✅
Which was your favourite moment from the day? 👇✍
Scorecard ▶ https://t.co/AuCzj0X11B#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvNZ pic.twitter.com/saNnjBopwL
ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ ಮ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 154 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬ್ರೂಕ್ ಹ್ಯಾಲಿಡೇ ಮತ್ತು ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಗೇಜ್ 72 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಗೆಲುವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಲಿಡೇ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗೇಜ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಜೇಯ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮಂಧಾನ-ಪ್ರತಿಕಾ ಶತಕದಾಟ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ 49 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 340 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಕಾ 134 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಮೃತಿ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 109 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.
3 ತಂಡಗಳು ಔಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲಿಮಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಭಾತರ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
