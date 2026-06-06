ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ: ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
20 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನೈ ಆಟಗಾರ, ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ ಅವರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 7:38 AM IST
ಓಸ್ಲೋ: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
15 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು, 18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ 20 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನೈ ಆಟಗಾರ, ಭಾರತೀಯ ಚೆಸ್ ದಂತಕಥೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ ಗುಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಆರು ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಈವೆಂಟ್ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಏಳು ಬಾರಿಯ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಬುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಭಾರತದ ಪರ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ 15.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ, ಅಲಿರೆಜಾ ಫಿರೋಜ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ 2026: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಮಣಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗ್ನಾನಂದ ದಯನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸೋಲುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.