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ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಮಣಿಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ!!

ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್​ ಕೀಮರ್​ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ
ಆರ್​. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 12:30 PM IST

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ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು 19-9 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡ್ ಎರಡೂ ಗೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 9-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ ಅವರನ್ನು 18-12 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 0-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕರುವಾನಾ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ GCT ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ವಿಜೇತರ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟು $450,000 ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ 200,000 ಡಾಲರ್ (1 ಕೋಟಿ 91 ಲಕ್ಷ ರೂ), ರನ್ನರ್ ಅಪ್ 125,000 ಡಾಲರ್​ (1 ಕೋಟಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು 75,000 ಡಾಲರ್​ (71 ಲಕ್ಷ ರೂ) ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರ ಮೂರು ಆಟಗಾರರು 2027ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್‌ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CHESS
GRAND CHESS TOUR
GRAND CHESS TOUR FINAL
ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ
R PRAGGNANANDHAA

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