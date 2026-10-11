ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ನಿಷೇಧ! ಕಾರಣ ಏನು?
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 11:49 AM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ UEFA ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೊನಾಲ್ಡೊ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡ ರೋನಾಲ್ಡೊ ಯಾರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು.
ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಜಾರ್ಜ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಯೂ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been provisionally suspended by Portuguese Federation after disciplinary case opened. Cristiano Ronaldo has been “provisionally suspended”, now waiting for the final verdict and decisions about the case. It was Cristiano himself to suggest a punishment in a public statement after he apologised for leaving Portugal’s camp. The official statement from the Portuguese Federation ⤵️ “The initiation of disciplinary proceedings against Cristiano Ronaldo, by deliberation of the Non-Professional Section, of October 9, 2026, with the purpose of the investigation of any disciplinary relevance of the facts participated on October 7”. “Without prejudice to the automatic preventive suspension to which he was subject until the date of establishment, the non-automatic preventive suspension of the player was determined and the urgent nature was attributed to the process”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಾವು ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೋನಾಲ್ಡೊ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ, ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಲ್-ನಾಸ್ರ್ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಲ್-ದಿರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಂಡವು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನ 8ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್-ನಾಸ್ರ್ ತಂಡ ಅಲ್-ಕಾದ್ಸಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.
ರಿಬೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಕೊಮನ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವಾಲಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಡೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ರಿಬೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಸಮು ಕೋಸ್ಟಾ ಅಲ್-ನಾಸ್ರ್ ಪರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೋಮನ್ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
🚨 Cristiano Ronaldo has been SUSPENDED by the Portuguese Football Federation. 🇵🇹 The disciplinary commission will now determine the length of his ban, with a potential suspension of between ONE and SIX months. 🤯 (Source: @MirrorFootball) https://t.co/8VJzq340Eb— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2026
980ನೇ ಗೋಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 980ನೇ ಗೋಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ 1000 ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ 234 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 146 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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