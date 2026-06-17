ಇಂದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ vs ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ಮುಖಾಮುಖಿ! ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 3:40 PM IST
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ (ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ) ವಿರುದ್ಧ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮಣಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ CR7, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ ಆರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
2016ರ ಯುರೋ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರದಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ - ನಾಸರ್ ಪರ 37 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
1966ರಲ್ಲಿ ಯುಸೆಬಿಯೊ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದೂ ವರೆಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪಿಎಸ್ಜಿ ತಾರೆಗಳಾದ ವಿಟಿನ್ಹಾ, ಜೋವೊ ನೆವೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಡೆಸ್ ಮತ್ತು 21 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬ್ರೂನೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆಟಗಾರರು: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯಾಗೋ ಜೊಟ್ಟಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಂಡವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದೆ ಕಾಂಗೋ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ 52 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡೆಸಾಬ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾಂಗೋದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ನ ಆರನ್ ವಾನ್ - ಬಿಸ್ಸಾಕಾ, ಬರ್ನ್ಲಿಯ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಟುವಾನ್ಜೆಬೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ನ ಯೋಯಾನ್ ವಿಸ್ಸಾಹ್ ನಂತಹ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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