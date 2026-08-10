ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!!
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
Published : August 10, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:48 PM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi lauds boxer Lovlina Borgohain for raising an objection after noticing an incorrect depiction of the Indian map at a restaurant in Glasgow during the 2026 Commonwealth Games. Borgohain had flagged the omission of the Northeast from the… pic.twitter.com/m1hjmjz9FN— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ "ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಲೊವ್ಲಿನಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅಪೂರ್ಣ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಕ್ಷೆ ಬದಲಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು," ಎಂದು ಲೊವ್ಲಿನಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆಯೂ ಲವ್ಲಿನಾ ನಕ್ಷೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಹೋದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Delighted to host our outstanding medal winners from the Commonwealth Games 2026 at 7, Lok Kalyan Marg. Heard about their experiences from the Games.— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
Each one of them has made our nation proud through their exceptional performances. Their success will motivate many youngsters. pic.twitter.com/1zkYCKiV8r
ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 10 ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡವು 7 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಲವ್ಲಿನಾ ಅವರ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
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