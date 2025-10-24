ETV Bharat / sports

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಜಾಹೀರಾತು ಲೋಕದ ಪಿತಾಮಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ
ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Piyush Pandey Died: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ (70) ಇಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ (Piyush Pandey) ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಗಿಲ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಂಡೆ ಓಗಿಲ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ (Ogilvy India)ದ ಚೀಫ್​ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್​ ಆಫಿಸರ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಫೆವಿಕಾಲ್, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓಗಿಲ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಇವರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪಾಂಡೆ 1982ರಲ್ಲಿ ಓಗಿಲ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಭಾರತೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಫೆವಿಕಾಲ್, ಹಚ್ (ಈಗ ವೊಡಾಫೋನ್) ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು.

2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಂಡೆಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಪಿಯೂಷ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪ್ರಸೂನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್‌ನ 'ಕುಚ್ ಖಾಸ್ ಹೈ ಜಿಂದಗಿ ಮೇ', ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್‌ನ 'ಹರ್ ಘರ್ ಕುಚ್ ಕೆಹ್ತಾ ಹೈ', ಫೆವಿಕಾಲ್‌ನ 'ಎಗ್ ಜಾಹೀರಾತು' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ "ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್" ಘೋಷವ್ಯಾಕವನ್ನು ಸಹ ಇವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾಂಡೆ ಕೊಡುಗೆ: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಯಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಗಿನ ಸಂಘಟಕರು ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯುದ್ಧ ಹಾಡನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು.

ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ: ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PM Modi) ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡೆ ರಚಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ'; ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜರ ಕಿವಿಮಾತು

TAGGED:

AB KI BAAR MODI SARKAR
ARCHITECT OF INDIAN ADVERTISING
WHO IS PIYUSH PANDEY
ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ
PIYUSH PANDEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.