ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
By ANI
Published : September 14, 2026 at 11:26 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 72 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ, 8ನೇ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೋರಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವ ಅದ್ಭುತವಾದುದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A proud moment for Indian cricket!— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026
Congratulations to the Women’s team on winning the Asia Cup. Their confidence, consistency and remarkable spirit were on full display throughout the tournament.
May this triumph inspire millions of youngsters across the country to play more…
ಈ ಗೆಲುವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ: "ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 8ನೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾದಾಗಿರಿ: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 183 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸವಾಲೇ.
India sets another milestone in Asian cricket.— Amit Shah (@AmitShah) September 13, 2026
Heartiest congratulations to our champions on clinching the 8th Women's Asia Cup title. You have thrilled the nation with your undisputed dominance throughout the tournament and paved the path of inspiration for millions. pic.twitter.com/AvKjh76Obs
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಚಮರಿ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 111 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಗೆದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಆಗಿರುವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ, ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಈವರೆಗೂ ಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
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