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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ!!

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪದಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪದಕ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 8:27 PM IST

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಪದಕ ವಿಜೇತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಧಾನಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೋದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು, "ಜೋ ಖೇಲೆಗಾ ವೋ ಖಿಲೇಗಾ (ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ) ಚಿಯರ್ ಫಾರ್​ ಭಾರತ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಬಿರದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಭೇಟಿಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 10 ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡವು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಾಕ್ಸರ್​ಗಳು ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದ್ದವು. ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

NARENDRA MODI
COMMONWEALTH GAMES
CWG 2026 MEDAL WINNERS
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
PM MODI

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