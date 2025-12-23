ETV Bharat / sports

ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಇಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ದಂಪತಿ (@PM MODI X HANDLE)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 8:21 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ, ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾನಿ ಮೋರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾನಿ ಮೋರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಮಾನಿ ಮೋರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದೆವು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ನೀರಜ್​ ಕೂಡ, "ಭೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಸ್ಟಾರ್​: 27 ವರ್ಷದ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೋಹಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 90 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆತದ ದಂತಕಥೆ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜಾನ್ ಝೆಲೆಜ್ನಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್​ ಅವರು ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, 98.48 ಮೀಟರ್ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಿಮಾನಿ ಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.

