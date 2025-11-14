Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೇಡ್​ ರೂಲ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?; ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡ್​ ಆದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಯಾರು?

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್​ ನಿಯಮಗಳು
ಐಪಿಎಲ್​ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್​ ನಿಯಮಗಳು (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

What Is Treding in IPL: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಿನಿ ಹಾರಜು ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೆ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್​ ಸಹ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್​ಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡದಿಂದ ಶಾರ್ದೂಲ್​ ಠಾಕೂರ್​ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​​ ತಂಡದಿಂದ ಶರ್ಫಾನ್​ ರುದರ್​ಫೋರ್ಡ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್​ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋ (ಆಟಗಾರರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ) ಐಪಿಎಲ್​ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು (ನಗದು ವಿನಿಮಯ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರಿದಿಸಿದಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಅದಲು ಬದಲು (Exchange) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತಂಡದಿಂದ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೇ ಆ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ತಂಡ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಟಗಾರನು ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತಂಡದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಂಡಳಿಯು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟು: ಐಪಿಎಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದರ ಮರುವರ್ಷವೇ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಹಿವಾಟು 2009ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್) ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಅವರ ಕಳೆದ ಋತುವಿನ ಸಂಬಳದಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ದೆಹಲಿ ಧವನ್ ಅನ್ನು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ನೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು 16 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಹಿವಾಟು: 2023ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು 17.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2024ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs SA ಟೆಸ್ಟ್​: ಬುಮ್ರಾ ದಾಳಿಗೆ ಹರಿಣ ಪಡೆ ತತ್ತರ; ಅಶ್ವಿನ್​ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ

TAGGED:

IPL 2026 TRADE PLYERS LIST
PLYERS TRADE RULES
IPL 2026 MINI AUCTION
IPL TRADE UPDATES
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.