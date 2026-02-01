ETV Bharat / sports

ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಘರ್ಷಣೆಗಿಳದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರ ಘರ್ಷಣೆ
ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರ ಘರ್ಷಣೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ನಡುವಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಘರ್ಷಣೆಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ತಳ್ಳಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 31ರ ಶನಿವಾರ ದಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಬಳಿಕ ಭರ್ಜರಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಘರ್ಷಣೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಆಟಗಾರ ಆಡಮಾ ಟ್ರೋರ್ ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆಗಿಳಿದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜೀನ್-ಕ್ಲೇರ್ ಟೊಡಿಬೊ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಚೆಲ್ಸಿಯಾದ ಪೆಡ್ರೊ ಅವರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ತಳ್ಳಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ರೆಫರಿ ಆಂಥೋನಿ ಟೇಲರ್ ಟೊಡಿಬೊ ಅವರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೆಫರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಹ್ಯಾಮ್​ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೇವಲ ಟೊಡಿಬೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ: ಪಂದ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಲಂಡನ್ ಕ್ಲಬ್​ನ ವೆಸ್ಟ್​ ಹ್ಯಾಮ್​ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಪಂದ್ಯವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡ ಚೆಲ್ಸಿಯಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಫುಟ್ಬಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್​ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೀಗ್ಸ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯ ತಂಡದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಿಯಾಟಲ್ ತಂಡ 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡದ ​ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಬಸ್ಕ್ವೆಟ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

TAGGED:

ENGLISH PREMIER LEAGUE
FOOTBALL CLASH
FOOTBALL
ಫುಟ್ಬಾಲ್
FOOTBALL PLAYERS CLASH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.