ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯರು

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens World Cup Highest Century: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1973ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿಗೆ 13 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 52 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಂತಕತೆ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಮರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಶತಕ ಬಂದಿತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1067 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್
ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (IANS)

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಾನೆಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ
ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ (IANS)

ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ: ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಲಾ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಮನ್ 2009 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರೇ, ಮಂಧಾನ 2017 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 993 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ 1136 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (IANS)

ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಸಹ 3 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ ರನ್​ 958 ಆಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಶತಕರನ್​
ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)2017-202551067
ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)2017-20254906
ಷಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)1997-201341231
ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)2009-202541219
ಜಾನೆಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)1982-199741299
ಕ್ಲೇರ್ ಟೇಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)2000-20093856
ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)2013-20223948
ಕರೆನ್ ರೋಲ್ಟನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)1997-20093974
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)2017-20253993
ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)2009-20253958
ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್ (ಭಾರತ)2009-202531136

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಪುರುಷರ ತಂಡ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ...! ಅಶ್ವಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ​

TAGGED:

HIGHEST CENTURY IN WORLD CUP
WOMENS WORLD CUP HIGHEST CENTURY
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​
WORLD CUP HIGHEST CENTURY
WOMENS ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.