ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಮೆಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಟಗಾರ ಫಿಫಾ​ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 4:59 PM IST

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ (23 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ) ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 1958 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು: ಒಂದೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 1958ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು 5 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇದುವರೆಗೂ 13 ಗೋಲುಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?

ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮುಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 26 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ 22 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮೂರು ದೇಶಗಳು (ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು USA) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 105 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 16 ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

