ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ RCBಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!
ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 5:17 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 3ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು 12 ಅಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 175.98ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 403 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.
ಹೌದು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಷಿಂಗ್ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 29 ವರ್ಷದ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ್ಟ್ ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಈ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 168.33ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಥೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 39 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಗಾಯವು ಇಡೀ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಗಮನ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ) ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮೇ.7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
