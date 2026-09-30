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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ​ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ; ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ಎಂ.ಆರ್​ ಪೂವಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ
ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat/IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 4:30 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ. ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆತ್ತವರು ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮನ್ನಣೆ, ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂವಮ್ಮ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಜು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಜಾಜಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂವಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 3 ನಿಮಿಷ 29.69 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮಚೆತ್ತಿರ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಚಿ ರಾಮರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಲೆಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಗೆಲುವಿನ ಗೆರೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.

ಈ ಕೂಟದ 4x400 ಮೀಟರ್​ ಮಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲೂ ಪೂವಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್​ ಹಾಗೂ ಸತತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (2014, 2018 ಹಾಗೂ 2026) ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ: ಮಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೂವಮ್ಮ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಜು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಜಾಜಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ: "ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 36ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದಾಗಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು-ಮೂವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ?" ಎಂದು ತಾಯಿ ಜಾಜಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ: "ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಆಕೆಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅತೀವ ನೋವು ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಠ ಬಿಡದೆ ಗೆದ್ದ ಕುವರಿ: ಪೂವಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ಪೋಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಛಲವೇ ಆಕೆಯ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂವಮ್ಮ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್ ರಿಲೇ
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