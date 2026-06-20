ಕೇವಲ 64 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಪರಾಗ್ವೆ; ಟರ್ಕಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ!!
ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡದ ಮಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ ಕೇವಲ 64 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 11:22 AM IST
ಪರಾಗ್ವೆ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಟಿಯಾಸ್ ಗಲಾರ್ಜಾ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 64 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಗಲಾರ್ಜಾ ಅವರ ಈ ಗೋಲು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲಾಗಿದೆ.
24 ವರ್ಷದ ಗಲಾರ್ಜಾ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಲಾರ್ಜಾ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 64 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪರಾಗ್ವೆಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಗಲಾರ್ಜಾ ಎಡಗಾಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊರಾಕೊದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
The fastest goal of this World Cup by Paraguay 🇵🇾pic.twitter.com/OQOZQNiMb4— Aryan (@chinchat09) June 20, 2026
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಮೊರೊಕನ್ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಈ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ 70ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಗಲಾರ್ಜಾ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಗಲಾರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತು. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಟರ್ಕಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಗಲಾರ್ಜಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲಿನಿಂದ ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವು ಟರ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಾಗ್ವೆ ತಂಡವು ಅರ್ಧಾವಧಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಟರ್ಕಿ ಸಹ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಪರಾಗ್ವೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು.
FASTEST GOAL! ⚡— 🦋 Laraib Fatima 🦋 (@Laraib_Fatiima) June 20, 2026
Matías Galarza puts Paraguay ahead after just 64 seconds — the fastest goal of the FIFA World Cup 2026 so far. 🇵🇾#FootVerse | #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/icH4ROAFPI
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದವು. ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ವೆಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಲಾರ್ಜಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲು ಪರಾಗ್ವೆಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುಂಪು D ಯಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- 11 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು - ಹಕನ್ ಸುಕುರ್ (ಟರ್ಕಿ) vs ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, 2002
- 15 ಸೆಕೆಂಡ್ - ವಾಕ್ಲಾವ್ ಮಾಸೆಕ್ (ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ) vs ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 1962
- 25 ಸೆಕೆಂಡ್ - ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಲೆಹ್ನರ್ (ಜರ್ಮನಿ) vs ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 1934
- 28 ಸೆಕೆಂಡ್ - ಬ್ರಿಯಾನ್ ರಾಬ್ಸನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಫ್ರಾನ್ಸ್ 1982
- 30 ಸೆಕೆಂಡ್ - ಕ್ಲಿಂಟ್ ಡೆಂಪ್ಸೆ (ಯುಎಸ್ಎ) vs ಘಾನಾ, 2014
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