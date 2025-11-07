ಭಾರತ ಸಮರ್ಥ ಜೂನಿಯರ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಆಥ್ಲಿಟ್ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಆಯ್ಕೆ
ಭಾರತ ಸಮರ್ಥ ಜೂನಿಯರ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲಿಟ್ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2025 at 4:51 PM IST
Sheetal Devi: ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಒಂದು ದಿನ ತಾವು ಸಮರ್ಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ.
ಜಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಭಾರತ ಸಮರ್ಥರ (ಏಬಲ್-ಬಾಡಿ) ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲಿಟ್ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಏಬಲ್-ಬಾಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ-ಆರ್ಚರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
History in the making! 🏹🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 7, 2025
Para archery star Sheetal Devi becomes the first-ever para athlete selected for India’s able-bodied junior team, set to compete at the Asia Cup Stage 3 in Jeddah.
From Jammu & Kashmir to the world stage — her journey continues to inspire.… pic.twitter.com/rwASYdzOpO
ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾನು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 18 ವರ್ಷದ ಶೀತಲ್, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 703 ಅಂಕಗಳನ್ನು (352+351) ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೇಜಲ್ 15.75 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೇ, ವೈದೇಹಿ ಜಾಧವ್ 15 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಶೀತಲ್ 11.75 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಗಧೆ (11.5) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಶ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೀತಲ್, ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ-ಆರ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತೋಳಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
INSPIRATIONAL, SENSATION & HISTORICAL 🇮🇳💙 pic.twitter.com/TqMZ5qsiF3
ತಂಡಗಳು - ರಿಕರ್ವ್
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ: ರಾಂಪಾಲ್ ಚೌಧರಿ (ಎಎಐ), ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ಮಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ (ಹರಿಯಾಣ)
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ: ಕೊಂಡಪಾವುಲುರಿ ಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ), ವೈಷ್ಣವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಕ್ರತಿಕಾ ಬಿಚ್ಪುರಿಯಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)
ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರದ್ಯುಮನ್ ಯಾದವ್, ವಾಸು ಯಾದವ್, ದೇವಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ (ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ)
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ: ತೇಜಲ್ ಸಾಳ್ವೆ, ವೈದೇಹಿ ಜಾಧವ್ (ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಶೀತಲ್ ದೇವಿ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ).
