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ENG vs PAK: 9 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್​ ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 9 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್​
ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 11:20 AM IST

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ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಈಗ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 312 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಜಾವುಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಬದಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿದರು. 63 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 81 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಿಡಿಲ್ಲಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಿಂದಾ ಪಾಕ್​ ತಂಡ 449 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ರಜಾವುಲ್ಲ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಝಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಅವರು 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 449 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಝಾವುಲ್ಲಾ (9 ಸಿಕ್ಸರ್) ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ​ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು

15 ಸಿಕ್ಸರ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (2002)

13 ಸಿಕ್ಸರ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (1996)

13 ಸಿಕ್ಸರ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2005)

12 ಸಿಕ್ಸರ್​ vs ಭಾರತ (2006)

12 ಸಿಕ್ಸರ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ (2009)

12 ಸಿಕ್ಸರ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2026)*

ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 0 ರನ್​ಗಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸೋಲನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜಾನ್ ಅವೈಸ್ (59 ರನ್), ಶಾನ್​ ಮಸೂದ್​ (95), ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ (76), ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಬ್ಬಾಸ್​ (42) ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 449 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕ್​ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ 130 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ 133 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 453 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 320 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 130 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್​ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ ಲಂಕಾ; ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಫೈಟ್​!!

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ENG VS PAK 3RD TEST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​
ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್​ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ
RAZAULLAH KHAN TEST RECORD

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