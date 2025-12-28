ETV Bharat / sports

ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪಾಕ್​ ಕಬಡ್ಡಿ​ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಿಷೇಧ!

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್
ETV Bharat Sports Team

December 28, 2025

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಕೆಎಫ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎನ್‌ಒಸಿ ಪಡೆಯದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಣಾ ಸರ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಜಪೂತ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಫೆಡರೇಷನ್​ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು NOC ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ NOC ಇಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಇತರ ಕೆಲವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸರ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಡರೇಶನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ NOC ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಜಪೂತ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಜಪೂತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರವೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ನಾನು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ.

ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಜಪೂತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಖಾಸಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರೂ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಾಸಿಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳುಗೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

