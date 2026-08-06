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3 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!!

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತು.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 10:13 AM IST

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ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಆತಿಥೇಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೇವಲ 75 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 23.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 46.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 117 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ 344 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 387 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ 43 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ 1-1 ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 90 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕೇವಲ 75 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 103/6 ರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ಕೇವಲ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನು ರನ್​ ಚೇಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9) ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ 15ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ ಅವೈಸ್ (49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19) ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ನಂತರ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮುರಿಯದ 35 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶಫೀಕ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬಾಬರ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 15 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಗುರಿ

13 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (1991)

44 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (1994)

48 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2004)

55 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2000)

62 ರನ್​ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2000)

75 ರನ್​ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2026)

ಶಫೀಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. 333 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು 49 ವರ್ಷಗಳ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. 1977 ರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬಾಬರ್ (147 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 88) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 183 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನ 14 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಿದ್ದವು. ವಾರಿಕನ್ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. 2023ರ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

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