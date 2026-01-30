ETV Bharat / sports

7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪಾಕ್​; ಟ್ರೋಲ್​ ಆದ ಬಾಬರ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 22 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PAK vs AUS 1st T20I: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿತು.

ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 22 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್​ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 168 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಜಂಪಾ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕ್​ ಪರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ (40) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ (39) ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಪಾಕ್​ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ 146/8ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ (36) ಮತ್ತು ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ (34*) ಮಾತ್ರ ಉತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಸೈಯ್ ಅಯೂಬ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್​ಗೆ ಗೆಲುವು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,650 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕ್​ ಆಸೀಸ್​ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 33 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ: 2018 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸತತ ಮೂರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ T20I ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ.

2019-20ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 1-0 (1) ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.

ಬಾಬರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಪಾ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ LBW ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಡುವುದು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ ಉಷಾ ಪತಿ ​ನಿಧನ!

TAGGED:

CRICKET
T20I CRICKET
PAK VS AUS T20 SERIES
ಕ್ರಿಕೆಟ್​
PAK VS AUS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.