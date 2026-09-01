ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೊಲ; 7 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಿಕ್ಔಟ್!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತಂಡದಿಂದ 7 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 10:29 AM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಏಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ತಂಡದಿಂದ 7 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಜಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಏಳು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್, ಇಮಾಮ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ, ಅಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್, ಆಮಿರ್ ಜಮಾಲ್, ಅವೈಸ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ಖುರ್ರಂ ಶಹಜಾದ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
Pakistan make major changes to squad and coaching staff ahead of the third #WTC27 Test against England 👀https://t.co/RLSTnnizg7— ICC (@ICC) August 31, 2026
ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಐವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಸಾದ್ ಬೇಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ರಾಂಧವಾ ಮತ್ತು ರಜಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹೆಸ್ಸನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಶ್ಲೇ ನೋಫ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 103 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ 194 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ವೀಪ್ ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Mohammad Rizwan ❌— Cricbuzz (@cricbuzz) September 1, 2026
Salman Agha ❌
Imam ul Haq ❌
Ali Usman ❌
Aamer Jamal ❌
Awais Zafar ❌
Khurram Shahzad ❌
In case you missed it, Pakistan SENT BACK seven of their players from the squad in England 🤯🤯 pic.twitter.com/CebFUpjhVo
ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊಸ ತಂಡ: ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಜಲ್, ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಅಜಾನ್ ಅವಾಯಿಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಾಜಿ ಘೌರಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಜಾವುಲ್ಲಾ, ಸಾದ್ ಬೇಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್, ಸೌದ್ ಶಕೀಲ್, ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ ಮತ್ತು ಉಬೈದ್ ಶಾ.
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