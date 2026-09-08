ಏಷ್ಯಾಕಪ್; ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಿದ ಪಾಕ್; ಭಾರತ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ?
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ 3ನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 8, 2026 at 12:03 PM IST
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 143 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 71 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು ಅವರ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪಾಕ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
𝐀 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟔 🇵🇰#DPWorldWomensAsiaCup2026 #PAKWvHKW #ACC pic.twitter.com/Qn7khunTos— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 7, 2026
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡವೂ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ, ಶಾವಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಜಾಫರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜುಲ್ಫಿಕರ್ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಯೇಷಾ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಫಾತಿಮಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡವು 143 ರನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಜಾಯ್ಲೀನ್ ಕೌರ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು: ನಂತರ, 144 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾನ್ ಮಾತ್ರ 30 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾಸ್ಮಿನ್ ದಸ್ವಾನಿ (13 ರನ್) ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಲೀನ್ ಕೌರ್ (10 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ತಲುಪಿದರು.
Nashra Sundhu's career best spell earns her the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 in Match 1️⃣1️⃣#DPWorldWomensAsiaCup2026 #PAKWvHKW #ACC pic.twitter.com/HWu87smv9t— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 7, 2026
ಇತರರು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 71 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಶ್ರಾ ಸಂಧು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಸಂಧು ಅವರಲ್ಲದೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಉಮ್-ಎ-ಹನಿ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಜಾಫರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ?: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಟಾಪರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
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