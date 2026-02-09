ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಪಾಕ್!: 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
Published : February 9, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 1:38 PM IST
IND vs PAK Match Updates: 2026ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು (IND vs PAK) ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ನಡೆಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ ಐಸಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ, ಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ರಾನ್ ಖವಾಜಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾನುವಾರ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಐಸಿಸಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ್ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳೇನು?
ಬಿಸಿಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
🚨 IND VS PAK MATCH DECIDER MEETING STARTED 🚨— usman (@cricbyusman) February 8, 2026
- ICC Deputy Commissioner Has Reached Lahore To Convince Mohsin Naqvi to Play India Match.
- BCB Director is Already Breached Pakistan. pic.twitter.com/4mvCDUMIC5
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಾನಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಭಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿಥ್ಯದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕು: ಮೂರನೆಯದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಿಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಐಸಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Pakistan has agreed to play India subject to specific conditions. source— Mããz Asif (@ChaudharyMaaz0) February 9, 2026
What a Decision for PCB #icct20worldcup2026 #PakvInd pic.twitter.com/5uvtat1IvH
ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವಿಧಿಸಿದೆ.
- ಐಸಿಸಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು
- ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುನರಾರಂಭ
- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದದ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್; ZIM vs OMAN, SA vs CAN ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ