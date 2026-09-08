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ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್​ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೇ... ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್​ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​!!

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಮಣಿಸಿ ಪಾಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಕ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋಹೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 3:57 PM IST

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ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು 72 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ವಹಾಬ್ ರಿಯಾಜ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಹಾಕುತ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ವಹಾಬ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ

"ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ತಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು, "ಅವರು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧದಂತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದು ಪಾಕ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ... ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋತರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬುದ್ದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಹಗಲು ಕನಸು ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಾ?

ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ (ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು) ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಆಡಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

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