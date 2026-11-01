ಭಾರತದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 10:44 AM IST
PAKISTAN EQUALS INDIA RECORD: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕ್ ತಂಡವು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೆ 326 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು. ಅವರು 99 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಯ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಫಕರ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜೋ ರೂಟ್ 6 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ 5 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಶತಕ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 325 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 128 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 48.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 331 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಫಖರ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 326 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2002ರ ನ್ಯಾಟ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 326 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
FAKHAR-E-PAKISTAN! 💯 A sensational century by Fakhar Zaman in the PAK vs SL final! What a knock under pressure! https://t.co/s12LNvNilv— Tactical Detox (@tacticaldetox) November 1, 2026
ತಂಡಗಳು - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಮಾಜ್ ಸದಾಕತ್, ಬಾಬರ್ ಆಜಂ, ಸಾದ್ ಬೇಗ್ (ವಿ.ಕೀ), ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್, ಫಹೀಂ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ನಾಯಕ), ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಹಾರಿಸ್ ರೌಫ್.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಕುಸಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ (ನಾಯಕ / ವಿ.ಕೀ), ಪವನ್ ರಥನಾಯಕ, ಸಹನ್ ಅರಚ್ಚಿಗೆ, ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ, ದಾಸುನ್ ಶನಕ, ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಗೆ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಅಸಿತ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs NZ 5ನೇ ಟಿ20; ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್