ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 1:29 PM IST
'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ - ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಸಿಐಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು ಈ ಋತುವಿನ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಬ್ರಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (PCB) ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರಿಗೆ NOC ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.
"ಅಬ್ರಾರ್ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಿಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಬ್ರಾರ್ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು 50-50 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ." " ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಆಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ ಜುಲೈ 21 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಜುಲೈ 15 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.
₹2.34 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ರೈರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 2.34 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 92.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್; ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ