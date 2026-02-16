ETV Bharat / sports

"ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು"; ಪಾಕ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಗರಂ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಪಾಕ್​ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಆಘಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಪಾಕ್​ ನಾಯಕ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಪಾಕ್​ ನಾಯಕ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 10:05 AM IST

IND vs PAK Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (77) ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (32), ದುಬೆ (27), ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (25) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಆ ನಂತರ ಚೇಸಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೊಬ್ಬರಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ 18 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಅವರು ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು".

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಟರ್ನ್​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯವಿದೆ.

ನಾವು ಈ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆ ಮಾಡಿದರು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪದೆ ಪದೇ ಸೋಲುವ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

