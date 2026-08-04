ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಕ್ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 9:01 PM IST
Pakistan Boxer Missing Case: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಖುದ್ರತುಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶಿಬಿರದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು, ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊರೆದರು ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 2022ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬಲೂಚ್ ಮತ್ತು ನಜೀರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಇಟಲಿಯ ಬಸ್ಟೊ ಅರ್ಸಿಜಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ವಿಶ್ವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸೊಹೈಬ್ ರಶೀದ್ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದ ನಂತರ ತನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಥ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಏಕೈಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಫಾತಿಮಾ ಜಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾತಿಮಾ ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಫಾತಿಮಾ ಜಹ್ರಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೇರಿ-ಬತುಲ್ ಅಲ್-ಅಹ್ಮದಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಸೋತರೂ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಾತಿಮಾ ಪದಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹೇಗೆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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