ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​; ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 191 ರನ್​ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

December 21, 2025

Under 19 IND vs PAK Final: ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ​ ಫೈನಲ್​​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದ 348 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 156 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ದೀಪೇಶ್​ ದೇವೆಂದ್ರನ್​ ಮಾತ್ರ 36 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (26) ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು 20 ರನ್​ಗಳೊಳಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 191 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಅಲಿ ರಜಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ 113 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 172 ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 56 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (35), ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸುಫ್ (19), ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ (18) ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ 3 ವಿಕೆಟ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 2, ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ 2, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಶಿಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹಂಜಾ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಸಮೀರ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಉಸ್ಮಾನ್​ರನ್ನು ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ್​ ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸಮೀರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತ ರನ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಇಬರು 125 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ 56 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹುಸೇನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಮಿನ್ಹಾಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ದೀಪೇಶ್ ಎಸೆದ 43ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 172 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಮೀರ್ ಬೃಹತ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಕಾನ್ಶಿಕ್ ಚೌಹಾಣ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್​ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಕೋರ್ 302/4 ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಏಳು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 45 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 8 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಮಳೆ ಬಾಧಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೂ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್,​ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

