ಗಳಿಸಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್​ 11 ರನ್​​ಗಳಷ್ಟೇ..;​ ಆದರೂ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್ ​​ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್​!​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ 11 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 11:35 AM IST

Updated : November 1, 2025 at 11:44 AM IST

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಾಬರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 130 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಬಾಬರ್, 123 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 39.57 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 122 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ (3,414) ಮಾತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್​-5 ಆಟಗಾರರು

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​: ಒಟ್ಟು 130 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 123 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 39.57 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 159 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 151 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4,231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 121* ಅಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 117 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ 4,188 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 122*. ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುಟುಕು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ 144 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 132 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3,869 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 101*.

ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್: ಐರಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 153 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 150 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶತಕದೊಂದಿಗೆ 3,710 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 115* ಆಗಿದೆ.

Pak vs SA 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಲಾಹೋರ್‌ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ 110 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು.

ನಂತರ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕ್​ 1 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 13.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 112 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸರಣಿ 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಗಡಾಫಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs AUS 2ನೇ ಟಿ20: 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೋತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

Last Updated : November 1, 2025 at 11:44 AM IST

