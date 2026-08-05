ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಐವರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ನಾಪತ್ತೆ!!
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 7 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 2:47 PM IST
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿದು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆತಿಥೇಯ ನಗರವಾದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು ಇದೀಗ ಇತರ ಆರು ಜನ ಅಥ್ಲೇಟ್ ಸಹ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಗಾಂಡಾದ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ.
ಕಾಣೆಯಾದವರನ್ನು ನುಹು ಬ್ಯಾಟೆ, ಏಂಜೆಲ್ ಕಟುಶಾಬೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆಮಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಲಿ ನಕಲೆಮಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಬಿಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉಗಾಂಡಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
Four Ugandan boxers ‘go missing in Scotland’ as officials attempt to locate athletes https://t.co/X5wFrQZE6c— talkSPORT (@talkSPORT) August 4, 2026
ಉಗಾಂಡಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ನ ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಇಂತಹ ಕಣ್ಮರೆಗಳು ಇದೆ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2022ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಾದ ಸುಲೇಮಾನ್ ಬಲೂಚ್ ಮತ್ತು ನಜೀರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ವಿಫಲರಾದ 50 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಯ್ತು.
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