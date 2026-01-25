ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಈ ಇಬ್ಬರು ಔಟ್
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 1:52 PM IST
T20 World Cup Pakistan Squad: ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿ 16 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು 17ನೇ ತಂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ನಾಯಕಾನಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೇ ಅನುಭವಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ರೌಫ್ ಜೊತೆಗೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೌಫ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಔಟ್, ಬಾಬರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
🚨 PAKISTAN'S SQUAD FOR THE T20 WORLD CUP 2026🚨 pic.twitter.com/BHssVwcXQE— junaiz (@dhillow_) January 25, 2026
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ 104ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ 8 ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಪಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಖವಾಜ ನಫೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರೀಖ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಖವಾಜಾ ನಫೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟಿ20ಐ ಆಡಿದ್ದು, 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 37 ಟಿ20ಐ ಆಡಿ 129.15ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 917ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಿಕ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 5.50ರ ಎಕಾನಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Pakistan bring back seasoned stars for the #T20WorldCup 🙌— ICC (@ICC) January 25, 2026
Squad details 👇https://t.co/nYJElrUaue
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕ್ A ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು USA ತಂಡಗಳೂ ಸಹ ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪಾಕ್ ತಂಡ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಖವಾಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಫೆ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಎ ಫರ್ಕೆಹಾನ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಕೆಹನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್.
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋— ICC (@ICC) January 24, 2026
More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 7, ಕೊಲಂಬೊ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಸ್ಎ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, ಕೊಲಂಬೊ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಭಾರತ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15, ಕೊಲಂಬೊ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ನಮೀಬಿಯಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 18, ಕೊಲಂಬೊ
