ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ "ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್" ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆದರೇ..! ಪಾಕ್​ ನಾಯಕ ​

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ವಿವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (IANS)
Published : February 14, 2026 at 5:14 PM IST

IND vs PAK Handshake Controversy : 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.​ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ, ಆದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್​ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರಿಗೆ (ಭಾರತ) ಬಿಟ್ಟದ್ದು" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಿದರೇ ನೀವೂ ಮಾಡುವಿರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಾಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡಗೌಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವರೆಗೂ ತಲುಪಿತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರನಡೆದರು, ಇದು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದವು ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು 2026ರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ವಿವಾದ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಫಿಟ್​ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಘಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಫಿಟ್​ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

