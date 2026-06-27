72 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಡೆಂಬೆಲೆ: ನಾರ್ವೆ ಮಣಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 10:24 AM IST
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಂಬೆಲೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಿತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 32 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
ಡೆಂಬೆಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲೆ: ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಆರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 1994ರ ನಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಡೆಂಬೆಲೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 1994ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾದ ಒಲೆಗ್ ಸಲೆಂಕೊ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
32-minute Dembélé hat-trick 🥶#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pxYhk2kz4K— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 32 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 1954ರಲ್ಲಿ ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ 24 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಎರಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ (1958 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ) ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (2022) ನಂತರ ಡೆಂಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜಿಲೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ I ತಂಡಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡರ್ ಡೆಂಬೆಲೆ 7, 14 ಮತ್ತು 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ನಾರ್ವೆಯ ಥೆಲೊ ಆಸ್ಗಾರ್ಡ್ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಾವಧಿ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೋರ್ಗೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಲಾರ್ಸೆನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡೆಸಿರೀ ಡು 94ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. 21 ವರ್ಷದ ಡು, ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋಲಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 4-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
A final look at Group I as France and Norway head to the knockouts 🔜#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1998 ಮತ್ತು 2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತುಗಳಿಗೆ (32ನೇ) ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾರ್ವೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಆರಂಭಿಕ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಾರ್ವೆ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಗೆ ಸೋಲು: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್