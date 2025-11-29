ETV Bharat / sports

KSCA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​​ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

venkatesh prasad
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ETV Bharat)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಈ ಬಾರಿಯ KSCA ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್​​​​ಸಿಎಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್​ ದೇವ್​ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ 2025ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ನಮಗೆ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

200 ರೂ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದವರು ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಸಿಯಾರು?: ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂ. ಕಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. 200 ರೂ. ಕಟ್ಟುವ ಸಣ್ಣ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಒಬ್ಬರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಣಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್​ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಂತಕುಮಾರ್​ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ನಾಮ ಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೆ ಎನ್‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್​ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.

