ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಸಿಎಸ್​ಕೆ: 207ಕ್ಕೆ ಆಟಮುಗಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​

Published : April 6, 2026 at 6:53 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಷರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್​ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 28 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 46 ರನ್​​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 50 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಾಟಿದಾರ್ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೇ 48 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಟವಾಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ಗಳ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್​ ನಿಂದ ಸಿಡಿದವು. ಇದು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದವು.

ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಪರ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇವರು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಗಳೊಂದಿಗೆ 43 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ 57 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿತು. ಆದರೆ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್​ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 200 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೃನಾಲ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

