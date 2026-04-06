ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ: 207ಕ್ಕೆ ಆಟಮುಗಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
Published : April 6, 2026 at 6:53 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 28 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 46 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 50 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪಾಟಿದಾರ್ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೇ 48 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಟವಾಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 70 ಗಳ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಸಿಡಿದವು. ಇದು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದವು.
ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇವರು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 43 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ 57 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿತು. ಆದರೆ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೃನಾಲ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.