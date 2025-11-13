ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುತ್ತೇವೆ: ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್
ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2025 at 1:33 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 2:27 PM IST
Keshav Maharaj: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಸಫಾರಿ ಸೇನೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಹಸಿವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪಿಚ್ಗಳು ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟಾಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನ.14ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿವೆ.
ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ನ.14ರಿಂದ ನ.18ರ ವರೆಗೆ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ನ.22ರಿಂದ ನ.26ರ ವರೆಗೆ, ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಗುವಾಹಟಿ
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00ಕ್ಕೆ
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ:
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ನ.30, ರಾಂಚಿ
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.3, ರಾಯ್ಪುರ್
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.6 ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30
ಟಿ20 ಸರಣಿ:
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.9, ಕಟಕ್ ಮೈದಾನ, ಒಡಿಶಾ
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.11, ಮೊಹಾಲಿ, ಪಂಜಾಬ್
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.14, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.17, ಲಕ್ನೋ
ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ: ಡಿ.19, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಪಂದ್ಯ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಆಕಾಶ ದೀಪ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ (ನಾಯಕ), ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್, ಟೋನಿ ಡಿ ಝೋರ್ಜಿ, ಜುಬೈರ್ ಹಮ್ಜಾ, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್, ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಸೆನುರಾ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಕಗಿಸು ರಬಾಡ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಕೈಲ್ ವೆರೈನ್.
