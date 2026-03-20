ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಸಾಧಕ ಲೋಕೇಶ್‌ಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕ

ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಛಲದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

LOKESH MANTRA
ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಂತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 10:19 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ(ಒಡಿಶಾ): ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಅವರು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ42 ಹೈಜಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇವರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನ ಪಲಾಸ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಂಟಿಕೋಟಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಇರುವುದು ಈ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ.

"ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರು.

"ನನ್ನ ಕೋಚ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನನಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳಿವೆ. ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮಂತ್ರ (ETV Bharat)

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿನ್ನಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಾಯಿತು? ನೀನೂ ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಈವರೆಗೆ ತಂದಿವೆ. ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ರಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಹಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ತರುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ" ಎಂಬುದು ಲೋಕೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತು.

