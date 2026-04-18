ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಐಪಿಎಲ್! ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು? ದಾಖಲಾದ ರನ್, ಸೆಂಚುರಿ, ಬೌಂಡರಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕೆಲ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : April 18, 2026 at 6:07 PM IST
ಏ.18 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದೇ ದಿನದಂದು 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಟೂರ್ನಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ: ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು ಕೇವಲ 73 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಇ-ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕಲಮ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಶತಕ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಕೆಆರ್ 222 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ 15.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 82 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಕೆಆರ್ 140 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಋತುವಿನ ವಿಜೇತರಾದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಜೂನ್ 1 ರಂದು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರರು-ತಂಡಗಳು: ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 2008 ರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ. ತಂಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 8889* ರನ್ಗಳು - 272 ಪಂದ್ಯಗಳು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳು: ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ - 224 ವಿಕೆಟ್ಗಳು - 179 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 357 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ವೇಗದ ಶತಕ: ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 30 ಎಸೆತಗಳು
ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ - 13 ಎಸೆತಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 8 ಶತಕಗಳು
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳು: ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ - 6-12 (3.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ)
ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 287/3
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ - 262-2 vs KKR (2024)
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ರನ್, ವಿಕೆಟ್, ಓವರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
1195 ಪಂದ್ಯಗಳು
793 ಆಟಗಾರರು
382779 ರನ್ಗಳು
112 ಶತತಗಳು
1888 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು
1434 ಡಕೌಟ್ಗಳು
32837 ಬೌಂಡರಿಗಳು
14762 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
45529 ಓವರ್ಗಳು
352 ಮೇಡನ್ಸ್
14073 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
37 ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳು
9085 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು
377 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳು
333 ಶತಕಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ
15 ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗಳು
23 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳು
