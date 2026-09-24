19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನದಂದ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ!
19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
Published : September 24, 2026 at 1:37 PM IST
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2007 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇದೇ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಚೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಧೋನಿ
2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಧೋನಿ ಬಳಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇವನ್ನಾಗಿಸಿತು.
ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೀಗಿತ್ತು
- ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು.
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ 'ಬಾಲ್ ಔಟ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
- ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 37 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿತ್ತು.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು? : ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 173 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.
𝙒𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙣 💫#OnThisDay in 2007, #TeamIndia were crowned the inaugural ICC Men's T20 World Cup Champions 🏆 pic.twitter.com/qxwSJz25JV— BCCI (@BCCI) September 24, 2026
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು: ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಬಳಗ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 158 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೋಗಿಂದರ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಜೋಗಿಂದರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡಿರಿಗೆ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಿಸ್ಬಾ ಉಲ್ ಹಕ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟಗಾರರು
- ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 227 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
- ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 265ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 73 ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 32 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಮೊದಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗುಲ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದರೆ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 27.4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 155 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
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