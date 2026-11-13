ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಶತಕದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!; ರೋಹಿತ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಶಾಕ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 334 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್!
India vs New Zealand 4th ODI: ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 11:39 AM IST
India vs New Zealand 4th ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಬೇ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆದ್ರೆ ಸರಣಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಇನ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಿವೀಸ್ ಓಪನರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 85 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕಳೆದ 8 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ 50+ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಫರ್ಟ್ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಫೋರ್, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು.
#TeamIndia Captain @ShreyasIyer15 wins the toss and elects to bowl first at the Bay Oval. Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan and Kuldeep Yadav come into the Playing XI. Live - https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/H98922KsiL— BCCI (@BCCI) November 13, 2026
ಆದರೆ, ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಒಂದೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 5ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕರಿಯರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಂಗ್ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೂಡ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಫೋರ್, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಲೆನ್ ಬಲಿಯಾದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗೆ, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 8 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಮೈಕಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 8.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 2 ವಿಕೆಟ್, ನಮನ್ ಧೀರ್ 1, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 333 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 334 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಲ್ ಯಂಗ್ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನೆಯ 12 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300+ ಮೊತ್ತದ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
Shreyas Iyer calls Tails, and for what feels like the hundredth time this tour, TAILS it is! 🪙 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/LzL5g9BFlS— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ಸರಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತ 2-0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ DLS ವಿಧಾನದಿಂದ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯವಾದರೂ, ಇದು 3ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಐದನೇ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಇದೇ ಬೇ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ರೆ ಸರಣಿ 3-0, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆದ್ರೆ ಸರಣಿ 2-1 ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೈಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ.
39 on paper, 19 in the field! 🤌 Some things only get better with age. Exhibit A: Rohit Sharma. 😍 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/Uy4xXzK4Vv— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಡುವ ಬಳಗ
ಭಾರತ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಗುರುನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಿಲ್ ಯಂಗ್, ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಡೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫಿಶರ್.
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