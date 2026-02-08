ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
Published : February 8, 2026 at 3:14 PM IST
NZ vs AFG Match: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 182 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕಿವೀಸ್ 17.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 183 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಆರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್ 10 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ಆ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ 79 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 182/6ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
Batting sets the platform as New Zealand claim victory in their #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 8, 2026
📝: https://t.co/Us7LHhwDu6 pic.twitter.com/8SFa19vpjP
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ ೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮುಜೀಬ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೀಫರ್ಟ್ 65 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 16 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (17) ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (25) ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು 17.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
Tim Seifert's blazing half-century led New Zealand to a comprehensive win in Chennai 👊— ICC (@ICC) February 8, 2026
He wins the @aramco POTM award 🥇 pic.twitter.com/pZtPU0tOCh
175 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಟಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಂದರೆ, 183 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಇದುವರೆಗೆ 27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 26 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋತದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Job done in Chennai.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 8, 2026
Tim Seifert shines with 65(42)
📷 = ICC/Getty #T20WorldCup pic.twitter.com/3CmNzti7RA
ತಂಡಗಳು - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿ.ಕೀ), ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜಾಯ್, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರಹಮಾನ್, ಝುರಿಯಾ ಉರ್ ರಹಮಾನ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ.."; ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಮಾತು