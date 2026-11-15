ನ.15 ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 15, 2026 at 8:06 PM IST
Virat Kohli Sachin Tendulkar Special Day: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು 'ರನ್ಗಳ ರಾಜ' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 15 ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ನಂಟು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ದಿನದಂದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ
ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಚಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಟ್ಟು 34,357 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 495 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ 74 ರನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಂತೆಯೇ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು (ಕ್ರಮವಾಗಿ 182 ಮತ್ತು 187 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ) ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 126 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ODI) ಗಳಿಸಿದ 49 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 51 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಾಧನೆ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುರಿದ ದಿನವಿದು. ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50ನೇ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ 50 ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದೀಗ ಅವರು 'ಶತಕಗಳ ಶತಕ'ದ (100 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು) ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ODI) 55 ಶತಕಗಳನ್ನು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 100 ಶತಕಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 16 ಶತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಏಕದಿನ (ODI) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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