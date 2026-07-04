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ಫೆಡರರ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್​

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್
ನೊವಾಕ್​ ಜೊಕೊವಿಕ್ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 3:00 PM IST

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಸ್ಲಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ತಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್‌ಕ್ನೆಚ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೊಕೊವಿಕ್​ ಅವರ 105ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 120 ಗೆಲುವು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಟಿನಾ ನವ್ರಾಟಿಲೋವಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: 39 ವರ್ಷದ ಜೊಕೊವಿಕ್ 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್‌ಕ್ನೆಚ್ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7-4) ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜೋಕೊವಿಕ್​ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ರಿಂಡರ್‌ಕ್ನೆಚ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದನ್ನು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಗೆದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಿಂಡರ್‌ಕ್ನೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ಡ್ರಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಜೊಕೊವಿಕ್ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಸಿನ್ನರ್!

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ ಜಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಜೆನ್ಸನ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್‌ಬಿ ಅವರನ್ನು 6-4, 6-3, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಿನ್ನರ್ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್‌ಬಿ ತನ್ನ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು, ಆದರೆ ಸಿನ್ನರ್ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಸಿನ್ನರ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಶಿಂಟಾರೊ ಮೊಚಿಜುಕಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಗೆಲುವು!

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಲಾಟ್ವಿಯಾದ ಜೆಲೆನಾ ಒಸ್ಟಾಪೆಂಕೊ ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಸೆಂಟರ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 111 mph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ನಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಒಸಾಕಾ

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನವೋಮಿ ಒಸಾಕಾ, ಡೇರಿಯಾ ಕಸತ್ಕಿನಾ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 65 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 6-1, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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DJOKOVIC WIMBLEDON REOCRDS
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ROGER FEDERER
ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್
NOVAK DJOKOVIC

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